Стилияна изправи Българя на крака. Световна шампионка

Стилияна Николова стана световна шампионка на бухалки на първенството на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Българката, която вече има две сребърни отличия от шампионата, взе златото след безупречно изпълнение на финала и оценка от 30.150 точки (13.400 трудност, 8.400 изпълнение, 8.350 артистичност). Тя беше с първи стартов номер, но показа страхотна концентрация в представянето си, за да донесе първа титла на страната.

Николова спечели първо злато за България на финали на отделните уреди от 25 години насам след титлата на Симона Пейчева в Мадрид през 2021-а година.

По-рано днес Николова завърши седма на финала на обръч, а по-късно ще покаже и композицията си с лента.

Втора се нареди Таисия Онофричук (Украйна) с 30.050 точки, а бронзовото отличие е за състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова също с 30.050, но с по-ниска стойност за изпълнение.

Отличието първо златно и общо пето за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла на финалите на отделните уреди.