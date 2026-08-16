Спорт

Стилияна изправи Българя на крака. Световна шампионка

Българката, която вече има две сребърни отличия от шампионата, взе златото на бухалки

Стилияна изправи Българя на крака. Световна шампионка
16 авг 26 | 17:10
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Мира Иванова

Стилияна Николова стана световна шампионка на бухалки на първенството на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Българката, която вече има две сребърни отличия от шампионата, взе златото след безупречно изпълнение на финала и оценка от 30.150 точки (13.400 трудност, 8.400 изпълнение, 8.350 артистичност). Тя беше с първи стартов номер, но показа страхотна концентрация в представянето си, за да донесе първа титла на страната.

Николова спечели първо злато за България на финали на отделните уреди от 25 години насам след титлата на Симона Пейчева в Мадрид през 2021-а година.

По-рано днес Николова завърши седма на финала на обръч, а по-късно ще покаже и композицията си с лента.

Втора се нареди Таисия Онофричук (Украйна) с 30.050 точки, а бронзовото отличие е за състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова също с 30.050, но с по-ниска стойност за изпълнение.

Отличието първо златно и общо пето за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла на финалите на отделните уреди.

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Автор Мира Иванова

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