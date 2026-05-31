Браво! Стилияна Николова с още едно отличие

Българската националка Стилияна Николова спечели сребърен медал във финала с топка на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

След среброто в многобоя и златото в отборната надпревара, тя добавя още едно отличие, благодарение на прекрасната си игра.

Тя получи 29.550 точки за съчетанието си с топка, колкото има и Дария Варфоломеев, която обаче ще вземе златото заради по-добра оценка на артистичност.

Бронзът е за рускинята София Илтерякова, която заслужи 28.850 точки.

Другата българка Ева Брезалиева допусна грешки и завърши на осма позиция с 21.250 точки.

