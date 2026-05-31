Макрон ликува след новия европейски триумф на ПСЖ

Президентът на Франция Еманюел Макрон реагира веднага след втората поредна победа на Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Парижани спечелиха трофея след драматичен финал срещу Арсенал, решен с изпълнение на дузпи. Успехът затвърди мястото на ПСЖ сред водещите европейски клубове и донесе нова голяма футболна вечер за френската столица. След триумфа държавният глава написа в социалната мрежа Екс, че „още една звезда блести над Париж“.

„Още една звезда блести над Париж! Браво на ПСЖ, който кара цяла Европа да мечтае! Франция е горда“, написа Макрон.

Пари Сен Жермен стигна до отличието след 4:3 при дузпите срещу Арсенал. Редовното време и продълженията завършиха 1:1, след като Кай Хаверц даде аванс на английския тим още в началото, а Усман Дембеле изравни от дузпа през второто полувреме. При наказателните удари парижани бяха по-точни, а два пропуска на Арсенал решиха съдбата на финала.

Победата бе втора поредна за ПСЖ в Шампионската лига. Така френският шампион защити европейската си корона и превърна вечерта в нов исторически момент за клуба. Трофеят бе посрещнат като голям спортен успех не само за отбора, но и за Париж и френския футбол.

Кметът на френската столица Еманюел Грегоар също не остана равнодушен към победата. Той често може да бъде забелязан в ложите на „Парк де Пренс“ и реагира емоционално след новия триумф на парижани.

„За втори път поред!!! Париж още веднъж е столица на европейския футбол. Тази вечер Париж е горд, да празнуваме заедно с радост и уважение!“, призова градоначалникът на Париж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com