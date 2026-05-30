Министър Енчо Керязов откри VIII-ия турнир по плуване "Златоперки"

Осмото издание на детския турнир по плуване „Златоперки“ е доказателство, че инвестициите в детско-юношеския спорт дават резултат, а плуването продължава да привлича все повече деца и да се утвърждава като един от най-предпочитаните спортове за подрастващите. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на официалното откриване на VIII-ия детски турнир по плуване „Златоперки“, който се провежда на 30 и 31 май на столичния басейн „Спартак“.

Официалното откриване се състоя в присъствието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, президента на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев, легендата на българското плуване Петър Стойчев, който е и народен представител.

Министърът на младежта и спорта поздрави плувен клуб „Левски“ за отличната организация и за усилията да продължава традицията на емблематичното състезание “Златна рибка”, дало старт на поколения талантливи български плувци.

„Именно подобни състезания изграждат характера, дисциплината и любовта към спорта още от най-ранна възраст. Вярвам, че сред участниците днес са бъдещите шампиони, които един ден ще вървят по стъпките на Петър Стойчев, а защо не и ще надминат неговите постижения“, допълни министър Керязов.

Турнирът се утвърди като един от най-значимите детски плувни форуми в България и тази година постави нов рекорд по брой участници. В осмото издание на „Златоперки“ стартираха 743 деца от 39 лицензирани клубове в страната.

По традиция след официалното откриване се проведе специална серия с участието на деца със затруднения, подкрепяни от фондация „Воден път“, която показва силата на духа и важната роля на плуването за развитието и интеграцията на децата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com