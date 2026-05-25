Новак Джокович оцеля след тенис трилър на „Ролан Гарос“

Новак Джокович стратира с трудна победа участието си на "Ролан Гарос". Сърбинът се наложи с 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 над французина Джовани Мпечи-Перикар.

Джокович, който е печелил три пъти "трофея на мускетарите", срещна сериозни трудности срещу двуметровия французин в първите два сета. Откриващата част отиде на сметката на Мпечи Перикар след пробив в 11-ия гейм, съобщава Bulgaria ON AIR.

Във втория сет мощните сервиси на французина се оказаха пречка за Джокович, който при десетата си възможност за пробив все пак успя да го пробие, а това се оказа и изравняване на резултата.

Сърбинът взе третия сет за едва 25 минути.

В четвъртата част от мача двамата тенисисти си размениха по един пробив в началото, но Джокович отново успя да надигра своя съперник в седмия гейм, поведе с 4:3 и повече не даде шансове на Мпечи Перикар.

Във втория кръг носителят на 24 титли от Големия шлем ще играе отново с французин - Валентен Ройер, който надигра боливийския квалификант Уго Делиен с 6:4, 6:2, 6:2.



