Последен кръг и у нас. Къде е интригата

Четири мача ще спуснат завесата на сезона в българския футбол днес, като след тях ще останат и два за десерт, вече извън програмата на шампионата - баражите за Европа и за оставане/изпадане от елита.

Вече е ясно, че на 28 май (четвъртък) от 17:00 Септември приема Янтра, за да се определи кой ще е последният член на елита за следващия сезон.

Менюто днес:

Втора група, 17:45 часа

Черно море - Арда (Диема спорт 2)

Локомотив Пд - Ботев Пд (Диема спорт).

Пловдивското дерби приковава вниманието заради традициите и съперничеството, но изглежда по-ключовият мач ще е във Варна.

Ситуацията:

5. Черно море (54 точки)

6. Локо Пд (52)

7. Арда (51)

8. Ботев (46).

Три отбора още имат шанс за място на баража за последната евроквота.

Черно море ще спечели петото място с победа или реми днес. Една точка би гарантирала бараж на "Морето" заради предимството в преките двубои с Локо (Пд), които ще са важни, ако по същото време "черно-белите" победят и изравнят точките с варненци.

При победа на Арда на "Тича", тимът от Кърджали минава пред Черно море в класирането, защото пък има превес в баланса на четирите сблъсъка през сезона. Тогава обаче Локо (Пд) ще е пети, ако бие в градското дерби. Арда има нужда само от победа и Ботев да спре съгражданите си в другия двубой.

За Локо сметките са ясни - само победа, но и гарнирана с успех на Арда във Варна по същото време.

Първа група, 20:30 часа

Лудогорец - ЦСКА (Диема спорт)

ЦСКА 1948 - Левски (Диема спорт 2).

Тук класирането гласи:

1. Левски (80 точки)

2. ЦСКА 1948 (66)

3. Лудогорец (64)

4. ЦСКА (63).

"Сините" отдавна са шампиони, "червените" взеха Купата и са в Лига Европа. Вторият отива директно в Лигата на конференциите, а третият - на бараж срещу петия (първи във Втора група).

Сметките не са сложни. С победа или равенство ЦСКА 1948 е твърдо втори, тъй като има предимство в преките двубои с Лудогорец и не може да бъде изпреварен от него. Но ако Левски бие в Бистрица, а Разград спечели у дома срещу ЦСКА, бившите шампиони ще са втори, а ЦСКА 1948 отива на бараж за последната евроквота.

Той ще е в петък, 29 май, от 19:30 часа, на стадиона на по-предно класиралия се отбор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com