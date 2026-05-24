Обрат в училище! Променят учебниците

МОН готви нови учебни програми. Новината съобщи на 24 май просветният министър проф. Георги Вълчев.

"Студентите, които записваме в първи курс в университетите, рядко идват подготвени, така че техният преход от гимназия да стане плавно в университета. Всичко това означава, че има проблеми в предходните степени. Надявам се в следващите години това да бъде решено",заяви министърът на образованието пред bTV.

Според него проблемите могат да бъдат решени, като се направи преглед на учебните програми.

Такъв вече е започнал и има сформирани работни групи, стана ясно от думите на образователния министър.

"Трябва да се олекоти учебното съдържание, без да се ощети подготовката на учениците, като направим много по-силна междупредметната връзка. Ще разгледаме учебниците, които имат нужда от осъвременяване", уточни Вълчев.

Според него другият проблем е, че към учениците има свръхочаквания. Непрекъснато те се товарят с допълнително съдържание и с нови автори. В следващите години трябва да направим този много добър баланс, без да губят основните познания, които трябва да получат по различните предмети, предложи министърът на образованието.

"Учениците трябва да се справят много по-леко, защото иначе претоварени със съдържание губят интерес, а и много бързо забравят", посочи проф. Георги Вълчев.

По думите му семейството трябва да стане от клиент на образователната система, както и неин съюзник.

"Ако учителите нямат подкрепата на родителите и обществото като цяло, никоя образователна система няма да може да добие съвременен вид", предупреди просветният министър.

Той добави още в заключение, че има криза на доверието, свръхочаквания и понякога справедлив гняв.

