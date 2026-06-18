Vivacom увеличава подкрепата за българските олимпийци в науките

Vivacom ще продължи подкрепата си за българските олимпийски отбори по природни науки и през 2028 г. с ново дарение от 30 000 евро, или 58 675 лв. Така общият принос на телекома към подготовката и международните участия на талантливите ученици достига 162 000 евро, или 316 844 лв. Новината беше обявена по време на традиционната „Олимпийска закуска“ в София, на която бяха представени и силните резултати на националните отбори. България вече е на първо място в Европейския съюз по златни медали от научни олимпиади на глава от населението.

Подкрепа, която не се изчерпва с дарение

Партньорството между Vivacom и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки започва през 2020 г. Компанията подпомага подготовката и участията на националните състави не само финансово, но и чрез устройства, мобилни услуги, технологична свързаност и зали за работа.

Това позволява на учениците и техните ръководители да провеждат тренировъчни лагери, селекции и специализирана подготовка преди най-силните международни състезания. Подкрепата има особено значение за отборите, които всяка година преминават през продължителен цикъл на обучение и квалификации.

„Когато български ученици се нареждат сред най-добрите в света, това е успех не само за тях, но и за цялото общество“, заяви главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов.

По думите му олимпийците са бъдещите учители, лекари и инженери на България, а инвестицията в знанията и талантите им е една от най-ценните инвестиции в бъдещето на страната.

От „Жълти стотинки“ до стратегическо партньорство

Дългосрочната връзка между Vivacom и олимпийското движение по науки постепенно излиза извън рамките на еднократното дарителство. Сдружението беше подкрепено чрез две издания на кампанията „Операция Жълти стотинки“, а през 2023 г. партньорството получи наградата „Най-сполучливо партньорство“ в конкурса „Корпоративен дарител“. Само в едно от изданията на инициативата бяха събрани и дарени над 53 000 лв.

През 2024 г. компанията предостави още 30 000 лв. за подготовката на осем национални отбора - по биология, математика, астрономия, информатика, лингвистика, физика, химия и изкуствен интелект. С това общата подкрепа към онзи момент достигна близо 140 000 лв., а средствата бяха насочени пряко към тренировъчния процес и международните участия на учениците.

Година по-късно партньорството премина на ново равнище с тригодишно дарение от 120 000 лв. и превръщането на Vivacom в официален технологичен партньор на Сдружението. Компанията пое ангажимент да осигурява високоскоростна свързаност, дигитални устройства, технологични ресурси и свои пространства за подготовката на деветте национални отбора, към които вече се присъедини и съставът по география.

Технологиите влязоха директно в състезанието

Един от най-видимите примери за приноса на телекома беше първата Международна олимпиада по изкуствен интелект, проведена в Бургас през август 2024 г. Vivacom осигури неограничен високоскоростен интернет за състезанието, в което участваха близо 200 ученици от 40 държави - критична инфраструктура за научните и практическите задачи, зависещи от постоянна и надеждна връзка.

Създадената по българска инициатива олимпиада се разрасна изключително бързо. През 2025 г. второто й издание в Китай събра 310 състезатели от 63 държави и територии, а общността й вече достига 103 регистрирани държави. Това превръща началната технологична подкрепа за форума в принос към международна образователна инициатива, която само за две години излезе далеч отвъд границите на България.

Подобна помощ има значение и извън големите международни събития. Част от подготовката включва работа със специализиран софтуер, онлайн платформи, големи масиви от данни и дистанционни занимания с преподаватели. При отборите по информатика и изкуствен интелект технологичната инфраструктура вече не е допълнение към обучението, а пряко условие за конкурентно представяне.

Година с 97 медала за България

През 2025 г. българските ученици са спечелили 39 медала от най-престижните международни олимпиади по природни науки, сред които 8 златни отличия. С резултатите от европейските, балканските, младежките и момичешките състезания общият брой за годината достига 97 медала - 15 златни, 40 сребърни и 42 бронзови.

Отборът по информатика завърши на четвърто място в света, след като българските състезатели завоюваха два златни и два сребърни медала. При лингвистите страната ни спечели две титли, придружени от абсолютните първо и второ място в световното класиране.

Изключително силно беше и представянето по астрономия и астрофизика, където българските ученици взеха три златни медала. Резултатите утвърдиха България сред държавите със стабилни традиции в подготовката на млади математици, информатици, физици, химици и лингвисти.

България не само печели, но и създава олимпиади

Страната ни е основател на три международни научни олимпиади - по информатика, лингвистика и изкуствен интелект. Международната олимпиада по информатика стартира по българска инициатива през 1989 г., а повече от три десетилетия по-късно страната ни отново застана в основата на нов глобален формат - този път в една от най-бързо развиващите се технологични области.

„Нека не приемаме тази магия за даденост. Нека я уважаваме, подкрепяме и разказваме“, призова Елена Маринова, член на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Тя подчерта, че медалите не са краят на пътя, а началото за младите хора, които по-късно ще развиват науката, бизнеса, неправителствения сектор и обществените институции.

Успехите стигат до все повече българи

Интересът към постиженията на олимпийците расте осезаемо. Публикациите в традиционните и онлайн медиите са се увеличили от близо 550 през 2023 г. на 955 през 2024 г., а през 2025 г. вече достигат 1350.

Почти трикратният ръст показва, че историите на талантливите ученици постепенно излизат извън тесните образователни и научни среди. Медалите все по-често се възприемат като национални успехи, сравними с най-големите постижения в спорта и културата.

Дългосрочният ангажимент на Vivacom е важен именно защото подготовката на един олимпиец не започва и не завършва с конкретно състезание. Зад всяко отличие стоят години работа, преподаватели, тренировъчни лагери, пътувания и достъп до технологии. Когато корпоративната помощ е предвидима и продължава във времето, тя позволява на отборите да планират, вместо да търсят средства непосредствено преди всяко състезание. Така подкрепата се превръща от дарителски жест в част от системата, която създава следващите български учени, инженери и преподаватели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com