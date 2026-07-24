Училищата в Неделино и Челопеч изумиха всички. Чупят рекорди

Училищата в Неделино и Челопеч изумиха всички. Те се класираха в топ 33 на най-добрите училища в България според резултатите от държавния зрелостен изпит по български тази година. Абсолютният шампион е 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“, която вече няколко години държи заедно със СМГ короната за най-добра гимназия. Двете училища се разменят първото и второто място в различните класации след матурите в 7, 10 и 12 клас. На държавния зрелостен изпит по български тази година средният успех в Немската е 5,78, а в СМГ – 5,75. Бронзът е за Националната гимназия за древни езици и култура, която с бал 5,72 триумфално се завърна в топ 3, измествайки от подиума Испанската. В топ 10 освен софийските училища влизат и по една гимназия от Бургас, Варна и Пловдив.

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Неделино се класира на 28-о място в страната със среден успех от матурите по БЕЛ 5,38. На 33-то място е Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ“ с успех 5,32.

Обрат в рейтинга на най-желаните гимназиални специалности в София бе отчетен тази година. Ако СМГ и 91. Немска гимназия остават лидери по балове на матурите, две други гимназии се оказаха най-мечтаните училища в София според първите желания за записване на бъдещите осмокласници и техните родители.

Общо 9987 кандидат-гимназисти се класираха на първия етап от приема в VIII клас в София, сочат данните на РУО София-град. Сред професионалните специалности най-предпочитани са „Електронна търговия, маркетинг и реклама“ с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена 1508 пъти в заявленията. Следват „Банково, застрахователно и осигурително дело“ в същото училище с 1256 посочвания, както и „Мениджмънт и икономика“ с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти.

При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, която е посочена като първо желание 508 пъти. След нея е паралелката с интензивно изучаване на немски и втори чужд език английски в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 454 първи желания и тази с интензивно изучаване на английски и втори чужд език испански във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ с 324 първи желания.

Петима кандидат-гимназисти са постигнали максималния възможен бал от 500 точки. Четирима от тях са приети в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, а един – в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

С най-висок минимален бал на първото класиране е Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – 481,25 точки. Следват 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 462,50 точки, 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ с 454 точки и Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София с 450,75 точки.