Две нови гимназии на върха. СМГ и Немската завиждат

Обрат в рейтинга на гимназиите в София. Ако СМГ и 91. Немска гимназия остават лидери по балове на матурите, две други гимназии се оказаха най-желаните училища в София според първите желания за записване на бъдещите осмокласници и техните родители.

Общо 9987 кандидат-гимназисти са класирани на първия етап от приема в VIII клас в София, сочат данните на РУО София-град.

Сред професионалните специалности най-предпочитани са „Електронна търговия, маркетинг и реклама“ с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена 1508 пъти в заявленията, „Банково, застрахователно и осигурително дело“ в същото училище с 1256 посочвания, както и „Мениджмънт и икономика“ с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти.

При профилираните паралелки най-желана е тази с интензивно изучаване на испански и втори чужд език английски в 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, която е посочена като първо желание 508 пъти. Следват паралелката с интензивно изучаване на немски и втори чужд език английски в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 454 първи желания и тази с интензивно изучаване на английски и втори чужд език испански във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ с 324 първи желания.

Петима кандидат-гимназисти са постигнали максималния възможен бал от 500 точки. Четирима от тях са приети в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, а един – в 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.

В държавния план-прием за столицата са утвърдени общо 420 паралелки, от които 218 профилирани и 202 професионални. От класираните ученици 288 са от други области на страната.

С най-висок минимален бал на първото класиране е Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – 481,25 точки. Следват 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с 462,50 точки, 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ с 454 точки и Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София с 450,75 точки.

За участие в първото класиране бяха подадени 10 785 заявления. Некласирани в този етап са 798 кандидат-гимназисти. Те участват автоматично във втория етап. Останалите могат да се запишат или да подадат заявление за участие в следващо класиране в периода 15-17 юли.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com