Времето с пореден завой. Проф. Георги Рачев обясни какво е ретро лято

По-хладното време на Балканите постепенно ще отстъпи място на по-високи температури. До четвъртък в България ще остане приятно топло и без екстремна гореща вълна, но към края на седмицата термометрите на места могат да покажат между 36 и 38 градуса.

Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV. По думите му в момента горещите въздушни маси са съсредоточени основно над Западна Европа и Италия, докато България и част от Източна Европа остават под влияние на относително по-ниско атмосферно налягане и по-хладен въздух.

Ретро лятото продължава

Проф. Рачев определи настоящата обстановка като продължение на така нареченото „ретро лято“ – с нормални за сезона температури, по-прохладни сутрини и стойности около или малко над 30 градуса през деня.

"Ретро лятото продължава", посочи синоптикът, като уточни, че в Източна Европа времето остава по-хладно в сравнение със западната част на континента.

Според него България засега избягва най-силните горещини, които през последните седмици обхванаха части от Испания, Португалия, Франция и Италия. Подобни температури от около 28–32 градуса през юли са обичайни и дори комфортни за най-топлия месец от годината.

До четвъртък ще бъде топло, но без опасна жега

Днес, в сряда и в четвъртък времето у нас ще бъде предимно слънчево и приятно топло. Не се очаква интензивна горещинна вълна, въпреки че дневните температури постепенно ще се повишават.

В следобедните часове над източните райони и планините ще се развива купеста облачност. На отделни места са възможни краткотрайни валежи, а в сряда – и гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от север и северозапад. В Източна България ще се ориентира от север-североизток, докато в западните райони постепенно ще отслабва.

Температурите днес стигнаха 34 градуса

През деня максималните температури бяха между 28 и 34 градуса. В София - около 29 градуса.

В сряда времето отново ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над източните райони и планинските масиви са възможни превалявания и гръмотевична дейност. Температурите ще се повишат слабо.

Живакът рязко скача

Същественото затопляне се очаква към края на седмицата. Тогава в някои райони на страната максималните температури могат да достигнат 36, 37 и дори 38 градуса.

Топлият въздух, който в момента се намира над Италия и Западна Европа, постепенно ще се придвижва към Балканския полуостров. Това ще повиши температурите и у нас, но засега не се прогнозира продължителна и екстремна гореща вълна.

По-рано проф. Рачев също прогнозира, че България ще запази сравнително комфортно юлско време със сутрешни температури между 15 и 20 градуса и дневни стойности около 28–32 градуса, преди следващото по-сериозно затопляне.

От понеделник, 20 юли, горещото време отново ще обхване голяма част от Европа. В Мадрид се очакват температури над 40 градуса, а след кратко захлаждане жегата ще се завърне и в Париж и Лондон.

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