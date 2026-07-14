Илияна Йотова и стотици изпратиха сина на Весела Лечева СНИМКИ

Президентът Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и множество други известни лица от спортния и обществения живот изпратиха Мартин Велев по последния му земен път.

Синът на Весела Лечева загива в петък при инцидент с джет в Гърция.

На опелото в храм „Света София“ присъстваха стотици, които поднесоха съболезнованията си на президента на БОК и нейното семейство.

Сред тях бяха президентът на Левски Наско Сираков и бившият директор на "Българския спортен тотализатор" Иво Тонев.

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