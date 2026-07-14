Нова голяма голяма опасност дебне на АМ Тракия

Голяма опасност дебне шофьорите, след като се появиха съмнения за некачествен ремонт на мост над магистрала „Тракия“ - незакрепени парапети се люлеят от вятъра, а мантинелите са оставени без болт. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи, че е видял съществени нарушения по мантинелите.

Проверката е направена на място вчера (13 юли) в присъствие на директора на Областното пътно управление, пише btvnovinite.bg.

Липсват укрепващи връзки на мантинелите, има изкривени предпазни съоръжения, които спешно трябва да бъдат коригирани, е становището на областния управител.

Трафикът през надлеза е интензивен, включително и от товарни камиони.

„След ремонта преди самите строителни работи са демонтирани крепежните елементи на част от парапетите в началото и в края на моста, плюс мантинелите. И след самия ремонт те не бяха възстановени. Тоест, имаше самите парапети и мантинели не бяха закрепени трайно за настилката там, където е бил обект на ремонта“, обясни пред бТВ Георги Чалъков, областен управител на Ямбол.

„Според нас е опасно, защото при един пътен инцидент това съоръжение де факто не отговаря на стандартите.“, каза още той.

Надлезът е на 299 км от магистралата. На много места мантинелите нямат болтове. Парапетите също не са захванати с болтове и се люлеят дори от вятъра. Очакваме отговор от пътната агенция защо мантинелите са оставени в такъв вид.

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