Изненадата. АМ Тракия е празна
Не се знае обаче до колко часа
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Не се знае обаче до колко часа
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут
Мащабна акция на пътя
Какво съобщи областният управител на Ямбол
Очевидец разказва от първо лице за инцидента
Камионът е спрян от движение, а на шофьора е наложена глоба от 255 евро
Прокуратурата трябва да разследва манитнелите, смята Красимир Георгиев
Очакват се резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотични вещества на водача на ТИР-а
А тя е само в резултатите от експертизата
Случило се близо до Бургас
Чакат някой да ги прибере
Необходима е бърза реакция
Инцидентът стана днес по обяд
Загиналите деца са от академията на Славия
Нови проблеми по пътя към морето
Половин милион автомобили атакуват София
Много катастрофи и блокирано движение
Сериозно предупреждение от АПИ
На място се извършват огледи от разследващите органи.
Продължава разследването на тежкия инцидент