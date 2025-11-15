Три са жертвите от ада на АМ Тракия

Трима души са загинали и един е ранен при катастрофата на АМ "Тракия", съобщиха от полицията.

Тежкото произшествие стана малко след 9 часа тази сутрин.

По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Сблъскали са се два леки автомобила.

Раненият пътник е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините, довели до трагедията.

Вследствие на тежкото ПТП, лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена. Осигурен е обходен маршрут за пътуващите, който преминава по път II-66.

