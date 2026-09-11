Четири дни ад по две магистрали! Ето причината
Шофьорите да бъдат особено внимателни
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Шофьорите да бъдат особено внимателни
Масова евакуация на туристите
Тепърва де изясняват причините за пламналата кола
Повалени са дървета и клони в Бургас
Улиците отново станаха реки
Проблемите са възникнали основно заради клони и отпадъци
Феновете ще напълнят стадиона на домакините
След денонощие на безспирни валежи
Продължава разследването на тежкия инцидент
Шофьори стоят на опашки по няколко километра
Ремонти се извършват и в районите на Пазарджик и Сливен
Чака се над 30 мин. на задръстването
Коя е общата опасна тенденция в Европа
Коя е причината за километричното задръстване
Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°
Вторник ще ни посрещне с повече облаци на моменти, но без сериозни валежи
Към края на август, около 25-и, се очаква мощен атмосферен фронт
Бързата намеса на огнеборците спаси други над 20 автомобила от пожар на Свети Влас
Максималните температури ще са между 35 и 40 градуса
Къде е станала експлозията