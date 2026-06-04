Втори воден ад над знаков български град (ВИДЕО) ОБНОВЕНА

Проливен дъжд отново наводни части от Велико Търново. Кадри, публикувани днес в социалните мрежи, показват как улици в старата столица се превръщат в реки, а придошлата вода затруднява движението на автомобили и пешеходци.

По информация на очевидци в рамките на минути големи количества вода са залели пътните платна, а на места шахтите не са успели да поемат интензивния отток.

Най-сериозно са засегнати по-ниските части на града, където традиционно се образуват локални наводнения при обилни валежи.

Кадри разкриват как водата като водопад се спуска между ул. "Елин Пелин" и "Зеленка".

Това е пореден подобен случай в старопрестолния град след тежкото наводнение в края на май, когато над града паднаха десетки литри дъжд на квадратен метър за по-малко от час. Тогава беше обявено бедствено положение, а десетки улици, автомобили и жилищни имоти останаха под вода.

Вследствие на проливния дъжд този следобед на места има залети пътни участъци и на Прохода на Републиката в района на Гурково, предаде БТА.

Дежурният от Областно пътно управление - Стара Загора каза, че на място има изпратени екипи, които отговарят за поддръжката на пътя. И допълни, че участъкът има голям наклон.

"На място е групата, която почиства пътя, както и екип от полицията", посочи той и обясни, че няма въведени допълнителни ограничения, а движението се осъществява нормално.

Пороен дъжд над Благоевград предизвика сериозни наводнения в различни квартали на града вчера.

"Река Черна е излязла от коритото си в района на село Тича. Залят е републиканският път между Котел и Омуртаг. Препоръчва с да се избягва пътуване". Това гласи съобщението, изпратено чрез системата BG-Alert от областния управител на Сливен.

За днес е оранжев код за интензивни валежи в Западна и Централна България.

До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре преди обед ще има повече слънчеви часове, но около и следобед купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 24°, за София - около 26°.

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