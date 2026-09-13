Кошмар! Още курорти и хотели на юг са във воден капан ОБНОВЕНА
Повалени са дървета и клони в Бургас
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Повалени са дървета и клони в Бургас
Улиците отново станаха реки
След денонощие на безспирни валежи
Ситуацията се следи непрекъснато
Температурите значително ще се понижат
Потопът наводни редица селища
За последно воден режим е имало през месец август
Проливни дъждове парализираха част от страната
Прогнозата на Симеон Матев за валежите
Храмът и до днес пази вещи и документи от вековете, безценни и сантиментални
Владиката посети района
Доставят водни джобове за "Кугър"-ите
Какво се случи
Питат управляващите кой ще почисти къщите след пожара и кой ще извърши ремонта след това
До края на деня ще пристигнат част от контейнерите за временно настаняване
Политиците трябва да бъдат там, където има проблеми
Инсталирана е била техниката и на трите мобилни оператора
Ето кога ще пристигнат част от контейнерите за временно настаняване
Хората благодарят от сърце на председателя на ДПС
Двамата бягат бързо