Воден ад потопи вълшебно място у нас

Истинско бедствие причиниха 24-часовите безспирни валежи в асеновградското село Бачково днес. Част от улица "Червената скала" и дворът на къща пропаднаха, а друга виси на косъм и спешно трябва да бъде обезопасена.

Едновременно с това от водопада на едноименното заведение водата преля и се превърна в поройна река, която повлече всичко по пътя си, наводни и близките паркинги.

По чудо пострадали няма, но водата се стичаше към главния път за Смолян. Ресторантът вече е наводнен, покривът му също. Към мястото вече пътува зам.-кметът на Община Асеновград инж. Стоян Димитров, техника се бори с водата, за да обезопаси главния път, където днес бяха разчиствани четири свлачища.

"Вече не вали, но дъждът беше 24 часа нон-стоп. Причината за преливането на водопада не е в ресторанта, а в голямото количество вода, което отводнителната система не е успяла да поеме", обясни пред "Марица" кметът на село Бачково Христо Калчев.

Той допълни, че валежите вече са спрели. Движението към пропадналата улица "Червената скала" е временно спряно. Всеки момент ще бъдат уведомени собствениците на къщата, чийто двор пропадна. Те живеят в Пловдив и е истински късмет, че днес по време на бедствието не са били там.

Притесненията обаче остават за друга къща в селото, която виси на косъм на преовлажнен скат и може всеки момент да се свлече, каза кметът.

