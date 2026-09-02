Старо летище позлатява нашия град. Ударни инвестиции

Някогашното летище на Стара Загора възкръсва за нов живот. То става част от индустриалното сърце на Града под липите. Летището вече не е забравен терен, а стратегически актив, който привлича вниманието на големи инвеститори и се превръща в ключов елемент от новата икономическа карта на региона.

Летището като нов индустриален хъб

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев потвърди, че интересът към старото летище е реален, сериозен и идва от международни компании, които търсят големи терени за логистични и производствени операции. Районът е оглеждан от стратегически партньори, а държавата е готова да подкрепи трансформацията му в индустриален хъб, който да обслужва новите зелени и високотехнологични индустрии.

Това не е просто възраждане на инфраструктура. Това е промяна на икономическата география на Стара Загора – превръщане на старото летище в зона, която може да генерира работни места, инвестиции и нови производства.

Срещата, която отключва процесите

На срещата между Пулев и областния управител доц. д-р Калоян Дамянов бяха обсъдени ударни инвестиции, засилен интерес от бизнеса и конкретни механизми за ускоряване на икономическата трансформация. Двамата очертаха обща визия: Стара Загора да се превърне в индустриалното сърце на България.

Пулев подчерта, че регионът има три ключови предимства – транспортна свързаност, енергийна обезпеченост и силен човешки капитал. Това е комбинация, която малко български региони притежават в подобен мащаб.

150 млн. евро за новата икономика на региона

Фондът за справедлив преход е основният двигател на предстоящата трансформация. Близо 150 млн. евро са насочени приоритетно към Стара Загора – ресурс, който ще финансира индустриални зони, нови производства, модернизация на инфраструктурата и проекти, създаващи устойчиви работни места.

Това е шанс регионът да премине от въглищна икономика към високотехнологична индустрия без социални сътресения. Пулев беше категоричен: трансформацията трябва да бъде разумна, отговорна и ориентирана към хората.

Реформи, които отварят вратата за инвеститорите

Вицепремиерът припомни, че правителството вече е въвело ключови реформи:

Инвестиционен съвет за бърза координация, намаляване на административната тежест, нова рамка за публично-частни партньорства.

ПЧП моделът е особено важен за Стара Загора – той позволява модернизация на индустриални зони, пътища, летища и други стратегически активи. Партньорството с ЕБВР допълва този модел, осигурявайки достъп до частен капитал и международни инвеститори.

Индустриалните зони растат, интересът се засилва

Индустриален парк „Загоре“ – Еленино е сред първите бенефициенти по програмата за подкрепа на индустриални зони с европейски средства. Зоната се разширява, привлича нови компании и се превръща в пример за успешна регионална политика.

Старото летище е следващата голяма стъпка. Ако бъде развито като индустриален хъб, то може да промени икономическия профил на целия регион.

Стара Загора влиза в нова епоха

Срещата между Пулев и Дамянов е знак, че процесите се ускоряват. Регионът вече не чака бъдещето – той го изгражда. С ударни инвестиции, стратегически партньорства и ясна визия Стара Загора се подготвя за най-голямата икономическа трансформация в своята съвременна история.

Старото летище е само началото. Но именно оттам започва новият полет на града.