Голяма промяна на летището в София. Край на опашките

От днес столичното летище влиза в нов етап на своето развитие, който ще се усеща от всеки пътник още при първата стъпка на Терминал 2. Новата високотехнологична система за обработка на регистриран багаж вече работи, а промяната е толкова мащабна, че буквално пренарежда възможностите на аерогарата. Капацитетът се увеличава осемкратно – от досегашните 400 до внушителните 3200 багажа на час.

Нова ера в логистиката на летището

Системата е разработена с технологични решения на френската Alstef и американската Leidos – компании, които стоят зад модернизацията на редица европейски и американски летища.

Това не е просто подмяна на оборудване, а цялостно ново ядро на багажната инфраструктура: автоматизирани линии, интелигентни скенери, по-бързо сортиране и значително намален риск от забавяния.

За пътниците това означава по-кратки опашки, по-бързо чекиране и по-малко стрес при натоварени часове. За авиокомпаниите – по-висока оперативна сигурност и възможност за по-динамично разписание.

Инвестиция, която променя бъдещето на аерогарата

Проектът е част от голямата модернизация на летище „Васил Левски“ – София, която се реализира поетапно от концесионера СОФ Кънект. Инвестицията в новата система възлиза на 15 млн. евро – сума, която поставя летището в друга технологична категория.

Това е ключов елемент от дългосрочната стратегия София да се превърне в регионален авиационен хъб – цел, която изисква не само нови терминали, но и модерна логистика, способна да поеме растящия пътникопоток.

Подготовка за Терминал 3 – големият проект на следващото десетилетие

Увеличеният капацитет на багажната система е пряко свързан с бъдещото разширяване на летището. Плановете предвиждат изграждането на Терминал 3 и цялостно обновяване на Терминал 2 – проекти, които трябва да осигурят обслужване на до 20 милиона пътници годишно.

Новата система е първата голяма стъпка към тази цел. Тя е проектирана така, че да бъде интегрирана в бъдещата инфраструктура, без да се налага повторно преустройство.

София се позиционира като регионален център

Модернизацията на летището идва в момент, когато въздушният трафик в региона расте, а конкуренцията между балканските столици се засилва. Букурещ, Белград и Атина вече развиват агресивни програми за разширяване.

София отговаря с технологичен скок – по-тих, но стратегически. Новата система за обработка на багаж е фундамент, върху който ще се надграждат следващите проекти: нови гейтове, по-бързи връзки, по-голям капацитет за международни полети и по-добро обслужване на трансферни пътници.

Началото на една по-бърза, по-умна и по-спокойна аерогара

От днес пътниците ще усещат промяната не в големи жестове, а в малките детайли: по-бързо преминаване през чек-ин зоните, по-малко струпвания, по-динамично движение на багажа.

Това е модернизация, която не просто подобрява работата на летището – тя променя усещането за пътуване от София. И е само началото на голямата трансформация, която предстои.