Днес е особен църковен ден. Пазете дома и не започвайте това

На 2 септември православната църква почита св. мъченик Мамант, преподобни Йоан Постник, патриарх Константинополски, и светите 3628 мъченици от Никомидия. Свети Мамант е почитан като покровител на сираците, а в народната традиция името му се свързва още със закрила на пастирите и стадата.

Сиракът, който не се отказал от Христос

Свети Мамант живял през втората половина на III век. Родителите му били християни от Пафлагония в Мала Азия и били хвърлени в тъмница по време на гоненията при император Валериан. Майка му го родила непосредствено преди смъртта си, а останалото сираче било прието и отгледано от благочестивата вдовица Амия.

Тя го възпитала в християнската вяра, но починала, когато Мамант бил още много млад. При ново гонение срещу християните момчето било заловено и принуждавано да се отрече от Христос. То отказало. Според житието светецът бил подложен на жестоки мъчения, но останал непоколебим във вярата си.

Мамант бил хвърлен и в морето, но оцелял и се оттеглил в планините около Кесария. Там живеел в уединение, преди отново да бъде заловен. След нови мъчения достигнал до пещера край града, където починал около 275 г. По-късно край Константинопол бил изграден манастир на негово име.

Защо свети Мамант се свързва със стадата

В народната традиция свети Мамант е почитан и като покровител на овчарите, козите и овцете. На места денят се възприемал като своеобразен овчарски празник, а хората отправяли молитви за здравето на животните и за изобилие от мляко. Среща се и обичай за курбан за здраве на стадото.

Именно затова 2 септември в някои райони се свързвал със стопанството, прибирането и подреждането преди есента. Денят идва непосредствено след началото на Църковната нова година на 1 септември и попада във време, когато традиционно приключват част от летните дейности и започва подготовката за есенния сезон. Официалният православен календар обаче не предписва специални стопански действия за празника.

Йоан Постник - патриархът на строгия живот

На 2 септември Църквата почита и преподобни Йоан IV Постник, патриарх на Константинопол от 582 до 595 г. Името му остава свързано със строг аскетичен живот, пост, молитва и духовна дисциплина.

Йоан Постник е известен и като автор на „Покаяния номоканон“ - сборник, посветен на покаянието и църковната дисциплина, достигнал до нас в различни редакции. Според Радио България първият славянски превод вероятно е бил направен от свети Методий.

Църквата помни и 3628 мъченици

Официалният календар на Българската православна църква отбелязва днес и паметта на светите 3628 мъченици в Никомидия. Според църковното предание те дошли от Александрия и загинали при гоненията срещу християните по времето на римските императори Диоклетиан и Максимиан.

Преданието разказва, че след убийството на свети Петър, архиепископ Александрийски, негови гонители приели християнството. Заедно със семействата и близките си те отишли в Никомидия и открито заявили вярата си, след което били убити.

Какво не се прави според народните вярвания

С 2 септември са свързани редица народни забрани, които трябва да се разграничават от правилата на Православната църква. Това са поверия и местни традиции, а не църковни канони.

В някои български райони жените избягвали тежката домакинска работа - не перели, не месели и не предели. Вярвало се, че така се пазят децата и животните от болести. Нарушаването на забраната според поверията можело да донесе неприятности на добитъка.

В популярните народни календари се среща и предупреждение да не се започват важни нови начинания на този ден, защото могат да срещнат препятствия. Среща се и поверието човек да не се оплаква постоянно от съдбата си на 2 септември. Това отново са фолклорни представи, а не забрани, установени от Църквата.

Какво е добре да направим днес

Според православната традиция денят е подходящ за молитва, милосърдие и помощ към хора в нужда - особено символично заради живота на свети Мамант, който сам остава сирак още при раждането си. В народната традиция се отправяли молитви и за здравето на семейството и домашните животни.

Старите поверия обръщат внимание и на времето. Среща се вярването, че дъждът на 2 септември предвещава суха есен, а червеният залез - ранни слани. Това са традиционни народни знаци и нямат отношение към църковното честване.



