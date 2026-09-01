Неочакван обрат с АТВ трагедията в Слънчев бряг

АТВ-то, управлявано от Никола Бургазлиев при тежката катастрофа в Слънчев бряг на 14 август 2025 г., е било технически изправно. Това показва тройната автотехническа експертиза, представена днес пред Окръжния съд в Бургас.

Според вещите лица в момента на сблъсъка превозното средство се е движило с около 28 км/ч. Непосредствено преди удара не е имало спирачен път, а машината е продължила да ускорява.

Експертите са възстановили и последователността на маневрите. Бургазлиев първоначално е завил плавно наляво към съседна улица, след което е продължил движението си в лявата част на платното. Последвал е рязък завой надясно, при който АТВ-то е навлязло върху тротоара.

Вещите лица определят маневрата като технически неправилна. В заключението им не са установени данни за техническа неизправност на превозното средство.

Защитата поиска допълнителни проверки

Въпреки заключението за техническата изправност на машината, защитата на Бургазлиев постави допълнителни въпроси за състоянието на АТВ-то.

Адвокат Иво Найденов се позова на показанията на свидетеля Николай Николов от предходното заседание. По думите на Николов през 2023 г. от машината е била премахната една от защитите. Според защитата трябва да се изясни дали това обстоятелство е могло да има отношение към техническото състояние на превозното средство.

Адвокатите поставиха и въпроса дали АТВ-то е било представяно за технически преглед в пункт в Каблешково.

Съдът уважи искането на защитата да бъде разпитан механикът, който е отговарял за ежедневните проверки на АТВ-тата, отдавани под наем в Слънчев бряг.

Искането беше направено след разпита на Николай Николов, който е предоставил машината под наем на Бургазлиев. На предходното заседание Николов е заявил, че всяка сутрин служител и механик са проверявали АТВ-тата за техническа изправност.

По думите му Бургазлиев е бил адекватен и във видимо трезво състояние, когато е наел машината, а от стоянката е потеглил нормално.

Катастрофата

Инцидентът стана на 14 август 2025 г. около 13:00 часа в Слънчев бряг. Според обвинението Бургазлиев е управлявал наето АТВ, с което е навлязъл на тротоара и е блъснал петима пешеходци - 35-годишната Христина и четири деца, които са се прибирали от плажа.

Христина е прекарала около 20 дни в кома в болницата в Бургас, преди да почине на 3 септември 2025 г. Четиригодишният ѝ син продължава да се възстановява.

Прокуратурата поддържа тезата, че деянието е извършено при евентуален умисъл.

Експертизите за наркотични вещества

Ден по-рано съдът прие експертните заключения от изследванията за наркотични вещества, извършени във Военномедицинската академия в София и Варна.

Според заключенията в кръвта и урината на Бургазлиев е установено наличие на тетрахидроканабинол (THC) - активното вещество в марихуаната. При повторното изследване във ВМА - Варна е получен същият резултат като при първоначалната експертиза.

Според вещите лица резултатите сочат инцидентна, а не системна употреба на марихуана. Вероятният период на приемане е между 36 и 48 часа преди катастрофата.