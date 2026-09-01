Министър Шишков с извънреден ход за детската болница. Взе решение

Ще направим ново задание, съобщи на брифинг в Министерския съвет (МС) регионалният министър Иван Шишков след първото заседание на Междуведомствения координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. По думите му сегашното задание „предполага разхищение“ и „да даваме повече пари, отколкото е необходимо“.

Шишков определи като един от греховете на последните три години, че е направен опит през заданието да се похарчат много повече пари без реална полза за обществото.

Една от причините да направим нова тръжна процедура и да тръгнем с нов проект е самото задание, коментира още Шишков. Заданието е най-важно, то определя какво иска инвеститорът, какво иска държавата, добави той.

Преди изказването на Иван Шишков, здравният министър Катя Ивкова съобщи за смяната на ръководството на държавната компания за Националната детска болница, посочва БТА.

Поради очевидната липса на постигнати резултати, е нормално да бъде направена стъпка за смяна на Съвета на директорите на „Здравно-инвестиционната компания“, обяви Ивкова. Тя подчерта, че това е направено прозрачно и информацията е в Търговския регистър.

Това, което е оставено като действия през 2023 г., е заварено и към момента – имаме един терен, върху който не се строи, каза Ивкова. „Това е факт, неуспорим“, добави тя. Другият факт е, че има тръжна процедура, която е в съда, т.е. правна безпътица, отбеляза също Ивкова.

За да имаме гаранция, че в рамките на мандата детската болница ще бъде изградена и ще бъде създадена предпоставка за нейното устойчиво функциониране и развитие, е много важно държавата да влезе във функциите си, коментира още здравният министър. Това беше направено днес с Междуведомствения координационен съвет, отбеляза тя.