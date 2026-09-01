Обявиха ключова новина за втората пенсия

От днес до 30 ноември осигурените в универсалните пенсионни фондове могат да изберат в кой подфонд да бъдат управлявани натрупаните им средства. Новите правила влизат в сила от 1 януари 2027 г. и предвиждат три вида подфондове – динамичен, балансиран и консервативен.

В ефира на БНТ Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, обясни каква е разликата между тях.

Според възрастта средствата ще бъдат разпределяни съответно в динамичен подфонд за хората до 50 години, балансиран – за тези между 50 и 62 години, и консервативен – за хората в последните три години преди пенсиониране.

„Това, което ще се случи от януари 2027 година, е, че ще влязат в сила три подфонда – един динамичен, един балансиран и един консервативен. Самите клиенти и осигурени лица ще бъдат разпределени според тяхната възраст, до 50 г. в по-динамичен, между 50 и 62 г. в балансирания и три години преди пенсия - в консервативен фонд.“

Изборът на подфонд не е задължителен. Ако осигуреният не направи такъв, от началото на 2027 г. ще бъде разпределен служебно според възрастта си. Единственото ограничение е за хората в последните три години преди пенсиониране, които задължително ще бъдат насочени към консервативния подфонд.

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От пенсионноосигурителния сектор уверяват, че средствата на осигурените са защитени независимо от избрания подфонд.

„Категорично няма шанс за загубване на парите. Всички натрупани вноски са абсолютно защитени и гарантирани. Те са лични, наследяеми и никой не може да ги вземе, каквото и да се случи.“

При динамичния подфонд се предвиждат по-рискови инвестиции, но и по-голям потенциал за доходност. Идеята е по-младите хора да разполагат с по-дълъг инвестиционен хоризонт и да могат да компенсират евентуалните пазарни колебания във времето.

Осигурените ще могат да променят избора си веднъж на 12 месеца, като ще имат възможност да сменят както подфонда, така и пенсионното дружество.

Информация за натрупаните средства и пенсионното дружество, в което се осигурява даден човек, може да бъде получена чрез Националната агенция за приходите. Инвестиционните политики на отделните пенсионни дружества вече се публикуват на техните интернет страници, а изборът на подфонд се заявява пред съответното пенсионно дружество.

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване призовават хората да се информират за натрупаните средства и възможностите, които предоставя новата система.

„Изключително апелирам сега, през тези месеци, всички да обърнат внимание, да разберат къде са, ако не са го направили до момента.“

По данни на сектора във втория пенсионен стълб вече са натрупани близо 17 млрд. евро. Само за последните три години и половина доходността е допринесла за около 3,5 млрд. евро от тази сума.