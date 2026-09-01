София догони Истанбул: Цените на жилищата хвърчат нагоре

Жилищата в София вече трудно могат да бъдат наричани евтини на фона на останалите европейски столици. Само за година средната цена на реално сключените сделки в града е скочила с близо 29% и през първото тримесечие на 2026 г. достига 2680 евро за квадратен метър, показват данни на Bulgarian Properties.

Така София вече почти се изравнява с Истанбул, където средната цена на жилище в централните части е 2646 евро на квадратен метър според международното проучване Mapping the World's Prices 2026 на „Дойче банк“.

Разликата е едва 34 евро на квадрат. При жилище от 80 кв. м това означава около 2700 евро.

Сравнението обаче трябва да се приема с едно наум, тъй като данните са изчислени по различна методология. За София става дума за средната цена на реално сключени сделки, докато при Истанбул и Атина се разглеждат жилища в централните части на градовете.

Средното жилище вече е над 217 000 евро

Само година по-рано средната цена на реално закупените жилища в София е била около 2080 евро за квадратен метър. В края на 2025 г. тя достига 2790 евро, а през първото тримесечие на 2026 г. леко се отдръпва до 2680 евро.

Средната крайна цена на закупено жилище в столицата вече достига 217 500 евро.

За сравнение, при цена от 3442 евро на квадратен метър жилище от 80 кв. м в центъра на Атина би струвало около 275 000 евро. При средните цени на реалните сделки в София аналогичен имот би излязъл приблизително 214 000 евро.

Това обаче не означава, че двата пазара са директно съпоставими заради различния начин, по който са събрани данните.

България е сред европейските лидери по поскъпване

По-мащабната картина изглежда още по-впечатляващо.

Между 2015 г. и четвъртото тримесечие на 2025 г. жилищата в България са поскъпнали със 157%, показват данните на Евростат.

Това поставя страната на четвърто място в Европейския съюз по ръст на цените за периода. Пред България са Унгария с 290%, Португалия с 180% и Литва с 168%.

Средното увеличение за ЕС е значително по-ниско – 64,9%.

И през 2026 г. цените не спират

Жилищният пазар продължава да върви нагоре и през тази година.

Според НСИ цените на жилищата в България са се увеличили с 14,8% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г. Само за първите три месеца увеличението е 6,2%, а в София ръстът спрямо предходното тримесечие достига 5,8%.

Данните са базирани на реално извършени сделки и са част от хармонизираната европейска статистика.

Атина расте, но много по-бавно

Жилищата в Атина също поскъпват, но далеч по-умерено.

По данни на Bank of Greece апартаментите в гръцката столица са увеличили стойността си с 5,2% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година.

За цяла Гърция годишният ръст е 5,7%, след като през 2025 г. е бил 6,5%.

Истанбул също отчита сериозен номинален ръст – около 28% на годишна база през февруари 2026 г. Високата инфлация и колебанията на турската лира обаче означават, че цената, превърната единствено в евро, не показва цялата картина.

Скъпият квадрат не е единственият проблем

За купувачите най-важна остава не просто цената на квадратния метър, а колко трудно се плаща тя със средния доход.

При средна цена от 217 500 евро за жилище покупката вече представлява сериозно финансово натоварване за много домакинства и често означава дългосрочен ипотечен кредит.

Затова бъдещето на столичния пазар ще зависи не само от това накъде ще тръгнат цените, но и от това как ще се движат доходите и разходите по жилищното финансиране.