Честит рожден ден на Катето Евро

Днес рожден ден има обичаната актриса Катерина Евро, като звездата от "Оркестър без име" празнува юбилей. Майката на Сашо Кадиев чака с нетърпение раждането на второто си внуче. Любимата на сина й - Ивелина, се очаква да роди през ноември. "Стандарт" пожелава на рожденичката и цялото й семейство весел празник, щастие и здраве.
Днес празнуват още:
Проф. Йовчо Крушев, пианист и композитор
Д-р Людмила Емилова, диетолог
Нели Топалова, актриса
Магдалена Гигова, журналистка и писателка
Теодор Тодоров, волейболен национал