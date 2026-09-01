Честит рожден ден на Катето Евро

Днес рожден ден има обичаната актриса Катерина Евро, като звездата от "Оркестър без име" празнува юбилей. Майката на Сашо Кадиев чака с нетърпение раждането на второто си внуче. Любимата на сина й - Ивелина, се очаква да роди през ноември. "Стандарт" пожелава на рожденичката и цялото й семейство весел празник, щастие и здраве.

Днес празнуват още:

Проф. Йовчо Крушев, пианист и композитор

Д-р Людмила Емилова, диетолог

Нели Топалова, актриса

Магдалена Гигова, журналистка и писателка

Теодор Тодоров, волейболен национал