Протест пред посолството. Бранят Ива Михайлова

Пред посолството на Република Северна Македония в София се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България, това предаде Булфото.

Организатор на проявата е неправителствената организация "Фондация Македония". Днес в Кочани е поредното заседание по делото срещу Михайлова.

На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите.