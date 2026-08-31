Три села напускат област с голям наш град

Кметът на благоевградското село Изгрев Йордан Китанов направи изненадващо изказване по време на днешното заседание на Общински съвет – Благоевград. Пред кметът на Община Благоевград Методи Байкушев, заместник-кметове и общински съветници той поиска разрешение да започне законова процедура – селата Церово, Изгрев и Покровник да преминат териториално към Община Симитли, предаде "Фокус".

"Няма да влизам в подробности и да се разводнявам. До всеки един от вас, всяка година, преди всеки бюджет, поименно, пускам заявление какво да се направи за следващата година. Това е от 2014 година. На 15-тия ден, след като пусна писмата във вашите кутии, аз минавам през кутиите, от 2014 година, поименно мога да кажа кой даже не си взима писмата.

Догодина по това време ще се ухажваме взаимно. Ще бъдем много мили. Конкретно ми е питането – ще ни спрете ли трите села, териториално, да минем към Симитли? Само за 10 дни село Крупник в община Симитли е асфалтирано цялото. Аз като кмет за 12 години нямам асфалт 5 метра“, каза той.

От своя страна кметът на Община Благоевград Методи Байкушев заяви, че всички в залата са нясно с проблемите, които имат селата в общината. Той каза, че администрацията и общински съвет правят всичко възможно за тяхното решаване.

"За мен е интересно, при положения, че вие самият знаете, от един месец ви е казано, че следващата седмица предстои асфалтиране в село Изгрев, вие да правите точно това изказване в момента. И не мога да разбера каква му е целта. Наистина не разбирам. Хубава, интересна провокация, но вие сте наясно колко наследени проблеми има Община Благоевград, колко много улици има неизградени и сте наясно с това какво се предвижда в инвестиционната програма, какво се планира. Не планираме да правим лунапарк.

Парите, с които разполагаме, гледаме да бъдат разпределени приоритетно – там, където има най-голямо натоварване, там, където има най-голямо движение и най-много живущи. Не може всичко да се оправи наведнъж. Трябва да имате предвид, че пари за асфалтиране в общините от т.нар. селски райони има много по фонд "Земеделие““, добави кметът на Община Благоевград.

От думите на Методи Байкушев стана ясно, че Община Благоевград не е потенциален бенефициент по фонд "Земеделие“.

"Там има страшно много. Ако погледнете не само Симитли, но от 14-те общини в област Благоевград, само община Благоевград не е от селските райони и там има двойно на парите, които ние получаваме по Капиталовата програма от държания бюджет. Ние правим възможност с другите фондове, с които разполагаме“, подчерта той.

Относно това, което казват жителите на селата – че и те плащат данъци, кметът посочи, че съображението им е лигитимно.

"Те казват и ние си плащаме данъците, което е факт. Нямаме по-ниска събираемост. Но това, което трябва да знаят гражданите, кметовете и всички общински съветници е, че данъците се плащат върху данъчните оценки така, както са определени в закона, а не, както са определени от Общински съвет“, заяви Методи Байкушев.

Кметът на Изгрев отново взе думата, заявявайки, че асфалтирането им е най-малкия проблем. Това, което искат спешно да се случи е да бъде изградена детска площадка, която жителите на селото чакат от години

"Вие даже не знаете, че първа и втора точка от декември месец, които съм писал до вас, е детската площадка. По времето на г-н Томов взех разрешителното за строеж, то изтече. Проектът ми беше подарък, платил съм таксите за разрешителното за строеж. Ако някой от тук ми каже, че в рамките на този мандат ще направи площадкат, ще си тръгна още днес, но ние още играем на площада“, прибави той.