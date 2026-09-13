Три села напускат област с голям наш град
Какво казаха кметовете по въпроса
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Какво казаха кметовете по въпроса
На 84 км от столицата
Електрохолд представи визията си за устойчиво развитие пред областния управител и кметове на общини
Компаниите от Електрохолд представиха приоритетите си за развитие на работна среща с областния управител и кметове на общини в областта
Групата представи приоритетите в дейността на дружествата си в региона пред областния управител и кметове на общини
Инвестиционните планове и приоритети на групата бяха обсъдени на среща в областна администрация
Групата Електрохолд представи приоритетите си за развитие на мрежата и обслужване на клиентите на среща с местните власти от областта
Говори кметът инж. Огнян Атанасов
Епицентърът е до Черно море
Института за пазарна икономика представи последни данни
Заедно с банкерите
Защо е предприета тази сурова мярка
Колко е вече средната работна заплата в района
Жена е блъсната на улица в смолянското село Смилян
Предупредителният код е червен
Местните власти призоваха населението да се укрие на безопасни места
Говори Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта
Преместването продължава
Какво заяви президентът
Натиск в Движението няма, а някои хора се опитват изкуствено да създадат такъв