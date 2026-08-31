Предупреждение. Тези части на страната може да пламнат

Рискът от възникване на пожари остава висок в много райони на страната, показва справка в Националния институт по метеорология и хидрология. В първите дни на септември дневните температури ще са в диапазона 30-35 градуса, в обичайно топлите точки на страната до 36-37. Междувременно валежите ще са оскъдни и ограничени в планините.

Има предпоставки за бързо разпалване и разпространение на огъня с трудно наземно овладяване по широки фронтове. Не е препоръчително палене на открито по какъвто и да било повод.

Известно облекчение в обстановката се очаква около средата на седмицата. Ранните прогнози обещават преминаване на студен фронт с локални, временно интензивни валежи. Предстои и кратко захлаждане.