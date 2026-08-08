Идва нещо необичайно и много страшно. Огнено торнадо

Европа остава в плен на адските жеги и невижданите пожари. Най-силно засегнати са Франция, Испания и Гърция. Euronews съобщава за необичайни и крайно обясни явления. Учените твърдят, че някои от тези пожари пораждат стихия, известна като огнено торнадо или "файренадо“, при което интензивната топлина и вятърът се съчетават, за да създадат въртящи се колони от пламъци и дим.

Според изследователя на горските пожари Джеймс Урбан, асистент-професор в Политехническия институт „Устър“ в Масачузетс, това екстремно поведение на огъня е наблюдавано в цяла Европа през последните дни. За да разберат по-добре явлението, изследователи от Политехническия институт „Устър“ в САЩ са възпроизвели огненни торнадо в контролирани лабораторни условия, предаде "Труд".

Как се образува файренадо

Урбан обяснява, че въртеливото движение се образува, когато вятърът взаимодейства с земята и с формата на самия пожар. Огненото торнадо възниква, когато пламъкът бъде обграден от силен въртящ се въздушен поток около себе си.

Това може да бъде предизвикано както от взаимодействието на вятъра с релефа на терена, така и от самата форма на огнения фронт. Тези пожари са свързани с екстремно поведение на огъня, тъй като позволяват на пожара да гори по-интензивно и след това да смени посоката си доста бързо, което представлява сериозна опасност за пожарникарите, пристигнали на мястото на инцидента.

Урбан обяснява, че пожарните торнада се образуват, когато въздухът се всмуква в огъня от различни посоки. Препятствия като растителност, близки пожари или релефни особености могат да принудят този въздушен поток да се върти, което от своя страна допълнително засилва пожара.

При пожарната торнадо пламъците всмукват въздух отстрани. Когато този поток бъде ограничен от препятствия като други пожари, растителност или местния релеф, може да се създаде циркулационна система, която завърта огъня, позволявайки му да гори по-бързо и да притиска пламъците по-близо до земята. Това позволява на огъня да изгаря растителността по-бързо, като отделя по-интензивна топлина и създава по-силен пожар.

Защо огнените торнада са толкова опасни

Един от най-големите рискове е способността им да изхвърлят горящи материали далеч пред фронта на пламъците, което води до непредсказуемо разпространение на пожара и потенциално заклещване на пожарникарите. Пожарните торнада могат да предизвикат т.нар. „изхвърляне на горящи отломки“, при което горящи отломки се изхвърлят пред линията на пожара, причинявайки изключително бързо разпространение, което застрашава както пожарните екипи, така и близките населени места.