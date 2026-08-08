Случи се! Една верига пусна българска диня за 0,25 евро килограма

Случи се! Български дини на ниски цени се появиха в една от големите вериги. "Кауфланд" обяви, че следващата седмица любимият летен плод на българите, доставен от родни производители, ще се продава само за 0,25 евро килограма. Цената е революционна на фона на поскъпването, които продължава и през летния сезон. Дини за 0,35 евро за килограм се продават в момента и във "Фантастико", установи проверка на "Стандарт".

Родни картофи за 0,50 евро ще има другата седмица в "Кауфланд". Веригата обяви, че българските кайсии ще струват 1,40 евро килограма.

Прясно агнешно на великденски промоции предлага още "Кауфланд". Вкусното месо ще струва от понеделник 11 евро.