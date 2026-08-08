Сакскобургготски бие аларма. Уникален парк загива (СНИМКИ)

Ако не се предприемат спешни мерки по обезопасяването и регулярното поддържане, без никакво съмнение ще загубим "Врана" - този уникален (доскоро) парк. Алармата удари във Фейсбук директорът на Фонда за опазване на историческото наследство "Цар Борис III и Царица Йоанна" доц. д-р Ивайло Шалафов. От екипа на цар Симеон II са се срещнали спешно с кмета на София Васил Терзиев и с областния управител на София-град Йовелина Тихова.

Доц. Шалафов публикува снимки от щетите след пожара в парка миналата седмица и призова за спешни мерки за съхраняването на все още оцелелите ценни растителни видове още от времето на цар Фердинанд. Като напомня, че те са били съхранени дори по времето на социализма.

В края на юли сухи треви и храсти пламнаха недалеч от царския дворец "Врана" и подпалиха част от парка му.

Шалафов посочва още, че проблемите на парка "Врана" "надхвърлят всякакво допустимо отлагане и бездействие", което е провокирало спешната му среща с кмета и областния управител. На нея са присъствали и секретарят на царя Явор Кирилов и юридическият съветник на фонда Мартин Петров. Казва, че са получили уверения, че ще се предприемат незабавни мерки.

Ето публикацията на Ивайло Шалафов във Феъсбук:

Само един малък участък от последиците на пожара във "Врана"...

Ако не се предприемат спешни мерки по обезопасяването, регулярното поддържане на парка и съхраняването на все още оцелелите ценни растителни видове от времето на Монарха (съхранени и през социализма!) без никакво съмнение ще загубим този уникален (доскоро) парк!

Още в неделя, третият ден от пожарите, огнища на които все още тлееха (вчера установихме последното такова) известих държавните и общински институции на най-високо ниво за ставащото.

Проблемите на парк "Врана" вече надхвърлят всякакво допустимо отлагане... и бездействие.

В тази връзка заедно с г-дата Явор Кирилов, секретар на Н.В. Царя и Мартин Петров, юридически съветник на Фонда, проведохме срещи в спешен порядък и с кмета на София г-н Васил Терзиев и с областния управител на София г-жа Йовелина Тихова.

Получихме уверения, че ще се предприемат незабавни мерки...

Очакваме ги.