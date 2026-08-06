Буря с градушка потопи този наш град. Къщите са наводнени, пътищата са блокирани

Кошмарна лятна стихия връхлетя Старозагорско и остави след себе си истинско бедствие. Мощна буря, придружена от пороен дъжд и ледена градушка, потопи региона, наводни десетки домове и за секунди съсипа селскостопанската реколта. Стихията е ударила с огромна ярост, като на места ледените късове са унищожили напълно насажденията на хората. Пороен дъжд е превърнал улиците в реки, а десетки приземни етажи и мазета са останали под вода.

Вятърът със скорост на ураган е причинил сериозни материални щети. На десетки места в областта има прекършени огромни клони и изкоренени дървета. Паднали масивни стволове са блокирали ключови пътни артерии в региона, затваряйки движението и превръщайки преминаването на автомобили в мисия невъзможна.

Тъмнина и тежки аварии

Освен блокираните пътища, бурята предизвика и тежък срив в енергийната мрежа. Скъсани проводници и паднали върху жиците дървета оставиха редица населени места без ток. Аварийни екипи вече са мобилизирани на терен и работят на пълни обороти по отстраняване на щетите, разчистване на шосетата и възстановяване на електрозахранването в засегнатите райони.