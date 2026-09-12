Буря с градушка потопи този наш град. Къщите са наводнени, пътищата са блокирани
И реколтата е съсипана
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И реколтата е съсипана
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