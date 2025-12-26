Коледният сняг удари Северозапада и блокира пътища и ток

На Коледа обилни снеговалежи и усложнена зимна обстановка създадоха сериозни затруднения за движението и за ежедневието на хората в Северозападна България. Силният вятър и снегонавяванията допълнително влошиха ситуацията и доведоха до проблеми за шофьорите, както и до локални прекъсвания на електрозахранването.

Пътища и ток под ударите на времето

Засегнати бяха отделни населени места в областите Видин, Монтана и Враца. Въпреки че от снощи валежите в Монтанско са спрели, снегът донесе радост за едни и сериозни проблеми за други. От четвъртък в региона има затворени пътища и населени места без електричество, а вчера бяха регистрирани и закъсали автомобили и обърнали се тирове във Видинско.

Отворени трасета, но с повишено внимание

По последна информация без ток все още са отделни населени места в общините Монтана, Видин, Враца и Лом, като се очаква електрозахранването да бъде възстановено в следващите часове. Малко след полунощ бе отворен пътят между Люти Дол и Ботевград, който беше затворен заради аварирал тежкотоварен автомобил. Към момента всички пътища в Северозапада са проходими и няма данни за тежки пътнотранспортни произшествия.

Проходите – критичните точки

На прохода Петрохан температурата е минус 4 градуса. Пътното платно е почистено до асфалт, но на места има остатъчен сняг и се препоръчва повишено внимание при пътуване към София и обратно към Монтана и Видин. Проходът остава затворен за тежкотоварни автомобили над 12 тона. На места по трасетата са падали клони и дървета, които са били своевременно отстранени от пътноподдържащите фирми и пожарната.

Шипка с риск от „черен лед“

Усложнена остава и зимната обстановка в района на проход Шипка, където е отчетена значителна снежна покривка. Ниските температури и влагата по пътното платно създават условия за образуване на „черен лед“, който е трудно забележим и изключително опасен за шофьорите. Има сериозна разлика между южната и северната страна на прохода – от юг пътят е изчистен до асфалт, докато от север съществува риск от заледяване.

Сняг, студ и призив за предпазливост

През последните 24 часа в района са паднали близо 18 см сняг, а температурите остават трайно минусови. В Габрово вече няма населени места без електричество и движението се осъществява нормално, съобщиха от електроенергийния оператор. Въпреки това шофьорите са призовани да пътуват само с автомобили, оборудвани за зимни условия, и да бъдат изключително внимателни по пътищата.

