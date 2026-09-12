Хората плачат! Градушката унищожи реколтата, вятърът изтръгна оранжерии
Сериозни щети на земеделските стопанства
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Сериозни щети на земеделските стопанства
Градът е пред тотален блекаут!
Зимата показа зъби с навявания, студ и риск за движението
Самолет едва кацна, фериботи и влакове спряха заради Флорин
Франция също бе на тъмно, но за кратко
За понеделник отново има предупреждения за опасно време в някои региони от страната
Скъсан 10-киловолтов кабел, собственост на ЧЕЗ, лиши 800 клиенти от ток
Екипите на енергото не могат да стигнат до "Скалните мостове" над Чепеларе, учениците от Пловдив имат храна само за седмица
Проблемът е отстранен за четири часа, като поетапно е възстановявано електричеството на абонатите.
Спирането се налага зapaди нeoтлoжни peмoнтни дeйнocти пo cиcтeмeн eлeĸтpoпpoвoд, поясниха от ECO
Почти през целия ден в мразовития 30 ноември без ток ще бъдат шуменските села Друмево, Кладенец, Костена река и част от Мартен и Сливо поле,
ЧЕЗ Разпределение България работи по възстановяване на увредения участък Нагло посегателство над електроенергийно съоръжение, собственост на ЧЕЗ, зас...
Поредно посегателство над съоръжения на ЧЕЗ Разпределение България вчера предизвика пожар в проходим инсталационен колектор в район „Възраждане" в сто...
Истинска истерия предизвика спирането на тока в мола в столичния квартал "Люлин". Инцидентът стана около 16,35 часа в неделя. "Продавачките зарязаха м...
Цяла Сирия остана без електричество, предаде Ройтерс , като се позова на сирийската държавна информационна агенция. Причините засега са неизвестни. И...
Столичният квартал "Люлин" е без ток. Причината е авария в подстанция на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Прекъсването на тока е станало в...
2,2 млн. лева е стойността на щетите вследствие на кражби на масло през 2015 г. Трансформаторно масло беше източено от 2 работещи трансформатора в гра...
Пожар изпепели четвъртия етаж и покрива на жилищна кооперация на улица "Орлова" в Пловдив. Инцидентът е станал снощи, шест пожарни екипа са гасели пла...
Общо 5 населени места в областта са без ток. Това съобщи пред „Фокус" областният управител на Ловеч Ирина Митева. И уточни, че от 40 населени места, к...
"От 48 нямаме връзка със света. Пътищата към нас са блокирани от преспите. Нямаме хляб и ток. Пишете, че подавам сигнал SOS". Това обяви Юсмен Али, км...