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Сирия остана без ток

Сирия остана без ток

Цяла Сирия остана без електричество, предаде Ройтерс , като се позова на сирийската държавна информационна агенция. Причините засега са неизвестни. И...

03 март | 15:10
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