Регионални

След силовите структури вчера: Нова зловеща беда удари Варна

Градът е пред тотален блекаут!

След силовите структури вчера: Нова зловеща беда удари Варна
28 май 26 | 20:33
1417
Божана Войнишка

Ад под небето във Варненско! След като вчера всички силови структури окупираха морската столица, днес местните жители бяха попарени от поредна зловеща новина. Градът и регионът се изправят пред сериозно изпитание, след като беше официално обявено кога и къде ще бъде спрян токът до 1 юни. Въпреки че през почивните дни се очаква временно затишие, началото на новата седмица ще доведе до истински хаос в ключови райони.

Пълна тъмнина в затворен обръч

Според официалния бюлетин за планови прекъсвания, петък (29.05), събота (30.05) и неделя (31.05) ще преминат без планирани спирания за област Варна. Големият удар обаче идва в понеделник, 1 юни, когато хиляди граждани ще останат на тъмно и без работещи уреди. От 8:00 до 15:00 часа, поради мащабни оперативни превключвания на съоръженията, са възможни сериозни смущения в захранването на огромния квартал „Владислав Варненчик“. Паралелно с това, от 9:00 до 17:00 часа, токов удар ще парализира и елитния курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, което заплашва да провали старта на туристическия сезон.

Дни наред без ток в региона

Кошмарът обаче няма да спре дотук и се пренася извън рамките на града. В периода от 1 юни до 5 юни, всеки ден от 9:00 до 17:00 часа, ще се извършват неотложни ремонтни дейности по мрежата. Това ще доведе до системно прекъсване на електрозахранването в село Комарево, по-конкретно за клиентите, захранени от ТП 2. Енергетиците планират поетапно изключване на отделни клонове от мрежата ниско напрежение, за да не се стига до пълно затъмнение наведнъж, но местните остават в капан за цяла седмица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Божана Войнишка

Още по тема Варна
Още от Регионални
Коментирай
2 Коментара
Бай ОНЯ
преди 58 минути

О Боже!!! Идва краят на света за село Варна и другите села наоколо! И ся какво ще правят клетите??? Ми да си купят фенерчета или генератори. А на мен ми е през ... работата в крачола че у Варна и курортите нямало да има ток ЗА МАЛКО. А в България дето "е в клуба на Богатите" все още има много населени места дето тока спира няколко пъти през седмицата. И без предупреждение...

Откажи
Bonus
преди 34 минути

На тъмно !? Посред бял ден лятото ?? Абе вие четети ли какво пишете??

Откажи