След силовите структури вчера: Нова зловеща беда удари Варна

Ад под небето във Варненско! След като вчера всички силови структури окупираха морската столица, днес местните жители бяха попарени от поредна зловеща новина. Градът и регионът се изправят пред сериозно изпитание, след като беше официално обявено кога и къде ще бъде спрян токът до 1 юни. Въпреки че през почивните дни се очаква временно затишие, началото на новата седмица ще доведе до истински хаос в ключови райони.

Пълна тъмнина в затворен обръч

Според официалния бюлетин за планови прекъсвания, петък (29.05), събота (30.05) и неделя (31.05) ще преминат без планирани спирания за област Варна. Големият удар обаче идва в понеделник, 1 юни, когато хиляди граждани ще останат на тъмно и без работещи уреди. От 8:00 до 15:00 часа, поради мащабни оперативни превключвания на съоръженията, са възможни сериозни смущения в захранването на огромния квартал „Владислав Варненчик“. Паралелно с това, от 9:00 до 17:00 часа, токов удар ще парализира и елитния курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, което заплашва да провали старта на туристическия сезон.

Дни наред без ток в региона

Кошмарът обаче няма да спре дотук и се пренася извън рамките на града. В периода от 1 юни до 5 юни, всеки ден от 9:00 до 17:00 часа, ще се извършват неотложни ремонтни дейности по мрежата. Това ще доведе до системно прекъсване на електрозахранването в село Комарево, по-конкретно за клиентите, захранени от ТП 2. Енергетиците планират поетапно изключване на отделни клонове от мрежата ниско напрежение, за да не се стига до пълно затъмнение наведнъж, но местните остават в капан за цяла седмица.

