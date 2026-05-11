Този наш областен град е на колене

Варна е пред прага на икономически колапс. Градът губи милиони левове инвестиции. Причината е тотален административен блокаж в общината. Местната власт буквално е парализирала строителния сектор. За това алармира председателят на Камарата на строителите във Варна Светослав Жеков пред Радио Варна.

Капанът на чиновниците: 1000 съдби на трупчета

Над 1000 преписки за подробни устройствени планове (ПУП) стоят блокирани. Документите събират прах в администрацията. Никой не вижда изход от ситуацията. Браншът изразява сериозно притеснение от непоследователните действия на общината. Липсата на визия за градоустройство удря директно по джоба на гражданите. Качеството на живот пада, а заплатите остават ниски заради липсата на нови обекти.

Пловдив ги размазва и ги изпреварва двойно

Варна вече официално е на дъното сред големите градове. Доскоро градът се състезаваше с Пловдив. Днес реалността е стряскаща. Пловдив се развива два пъти по-бързо. Числата на бранша са безмилостни за първото тримесечие. В града под Тепетата има издадено разрешение за ново строителство за 200 000 кв. м. за разлика от Варна, където са издадени разрешения за едва 90 000 кв. м. издадени разрешения.

Големият абсурд: Смяната на главния архитект е просто прах в очите

Общината планира конкурс за нов главен архитект. Според бизнеса това няма да реши проблема. Проблемът е в цялата система на градоустройственото звено. Пример за бързо справяне е София. Там новият главен архитект изчисти забавените преписки за месеци. Във Варна обаче административната машина продължава да буксува и да гони инвеститорите.

