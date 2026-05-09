Делфинче изплува мъртво във Варна

Още един голям делфин изхвърлен мъртъв, съобщи гражданин в социалната мрежа, пише petel.bg.

"И властите нищо не предприемат...на централния плаж на Варна...", посочва той.

"Здравейте, делфина трябва да се изнесе от там. Ще почне да се разлага и мирише. Може би ХЕИ-Варна ще се погрижат за това в понеделник. Ако някой ги информира", коментират хората.

"Коцев сутринта беше в местност Добрева чешма да прибира умряло куче. После има 2 котки на бул. Левски и след това слиза към плажа да натовари делфина", посочва на шега друг, който явно иронизира критиките към кмета.

Не знам защо е тая паника? Всяка година морето изхвърля по няколко делфина, обикновено бебета. Те също като нас боледуват, остаряват и т.н., пише жена.

Е, че на някои рибари пречат е друг въпрос. По дъното има и много изоставени мрежи, в които се оплитат и се давят, обяснява трети.

На 2 май са били забелязани три мъртви делфина на плажа в Аспарухово. По труповете на бозайниците не са открити наранявания. Ден по-рано на централния плаж пък беше намерено тяло на бебе делфин.

Подаден е сигнал до РИОСВ, като експерти от екоинспекцията са извършили проверка и са отстранили телата.

Според доц. Виолин Райков от института по Океанология към БАН възможните причини са болест по животните, силни звукови вълни или човешка дейност. Експертите обаче са категорични, че такива случаи са спорадични и не оказват влияние на популацията на морските бозайници.



