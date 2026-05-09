Лили Иванова направи чудо пред хиляди в София

Общо 630 820 евро са събрани от билети и дарения след благотворителния концерт на фондация „Лили Иванова“ в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България (САБ). Това бе съобщено в края на събитието, състояло се на 8 май в изпълнената до краен предел зала „Арена 8888 София“, предаде БТА.

„Не може да си представите колко се вълнувам. Аз съм тук като гаранция, че средствата, събрани след този концерт, ще бъдат използвани с изключително строг финансов контрол и ще стигнат по разпределение там, където е необходимо. Купувайки си билет тази вечер, вие дарявате живот на наш колега“, каза председателят на САБ Христо Мутафчиев.

Той благодари на Лили Иванова, „която цял живот дарява музика на обикновения българин“: „Тази вечер преживяваме нещо уникално. Това се случва тук, сега и само за един единствен път. Вие сте привилегировани, приятели. И наистина след такава вечер животът става по-красив. Не мога да не ви изпея и аз нещо“, каза Мутафчиев и запя What a Wonderful World от репертоара на Луис Армстронг.

Държавният глава Илияна Йотова, патрон на събитието, произнесе кратко слово, което неколкократно бе прекъсвано от аплодисменти.

„Добър вечер, Лили. Ще си позволя да се обърна така към Вас, защото така Ви наричат милиони хора в България и милиони хора извън България, които познават Вашето творчество. Защото в тези четири букви събираме цялата си обич“, каза тя.

„Тази вечер времето отново спря. Спря да се заслуша в следните думи – за времето и затова как няма нищо по-лесно от това да счупиш едно човешко сърце. Изпя ги нашата Лили. В историята на културата има личности, които са прекрасни артисти, но те в един момент престават да бъдат само артисти и се превръщат в символи. Нашата Лили е символът на България“, каза Йотова.

„Някои хора времето ги променя. Някои, за съжаление, даже ги огъва. Някои дори им задава въпроса дали самите те не са се отдалечили от себе си. Но има и такива, като тази малка крехка жена с най-омагьосващия глас на планетата, за която времето не означава нищо“, продължи президентът.

По думите ѝ на 8 май вечерта се е случило чудо: „Тези невероятни таланти отвориха душа и сърце в името на хората, които са в беда, които имат нужда от помощ. Те показаха, че изкуството е още по-велико, когато има кауза. Показаха ни, че нито един творец не може да бъде оставен сам, когато е в нужда, и когато угаснат прожекторите на сцената. Показаха, че сцената е не само място за слава, но и за човещина, за човешка солидарност“.

„Скъпа Лили, ти си от хората, а сигурно и единствената, която не можеш да влезеш във времето, защото превърна времето в твое отражение“, каза още Илияна Йотова.





