Показват картини, откраднати от нацистите през Втората световна война

Произведения на изкуството на Реноар , Дега и Роден , за които се смята, че са били ограбени от нацистите от еврейските им собственици, са изложени в музея Орсе в Париж.

Музеят, дом на най-голямата колекция от импресионистично и постимпресионистично изкуство в света, направи тази седмица значителна стъпка в усилията на Франция да се справи с мрачното си минало, откривайки постоянно пространство за произведения, за които се смята, че са били ограбени от нацистите, но чиито законни собственици не са установени.

Изложбата, озаглавена „Кой притежава тези произведения?“, ще представи ротираща селекция от 225-те такива произведения, които в момента се съхраняват в музея. В момента са изложени дванадесет картини и една скулптура.

Картината на Пиер-Огюст Рьоноар „Мадам Алфонс Доде“ също е изложена.

Северна Франция е била пряко окупирана от нацистка Германия по време на Втората световна война, докато голяма част от юг е попаднала под режима на Виши, който е сътрудничил с нацистите и е участвал в депортирането на евреи в концентрационни лагери.

Около 100 000 произведения на изкуството са били ограбени във Франция по време на войната, според доклад, публикуван от Работната група по въпросите на ограбването на евреите във Франция, създадена от френското правителство през 1997 г.

Около 60 000 от тях са били открити в Германия и Австрия в края на войната, а три четвърти са били върнати на законните им собственици или потомци. Около 15 000 от тези предмети обаче не са били върнати, тъй като самоличността на първоначалните им собственици и наследници не е могла да бъде установена.

Според уебсайта на музея д'Орсе, повечето от произведенията са били продадени от френската държава през 50-те години на миналия век, но 2200 са били задържани за съхранение от националните музеи на страната. Като такива те са станали отговорност на MNR („Musées Nationaux Récupération“ — Възстановяване на националните музеи), съобщи музеят. През последните 30 години 15 произведения на MNR, съхранявани в музея д'Орсе, са били върнати на законните им собственици.

Музеят е ангажирал екип от изследователи на произхода, за да проучи историята на непотърсените произведения на изкуството, с цел в крайна сметка да може да възстанови някои от тях на законните им собственици.

Сред изложените произведения е картина на белгийския художник Алфред Стивънс, на която са изобразени племенницата и племенникът му. Според данните за произхода от музея, тя е била придобита „за Хитлер“ на публичен търг през 1942 г. от немски търговец на произведения на изкуството. Първоначалният ѝ собственик не е установен.

Друга творба в изложбата, сцена от бална зала от Едгар Дега, се твърди, че е била придобита през 1919 г. от Фернан Оксе, еврейски колекционер, който по-късно е депортиран в Аушвиц, където е убит.

Президентът на музея „Орсе“, Аник Льомоан, заяви в прессъобщение, обявяващо създаването на новото пространство, че въпросът за изкуството, ограбено от нацистите, е „приоритетен фокус“ ​​за музеите във Франция и е „по-актуален от всякога“.

„Днес, като посвещава зала на тези произведения, музеят се надява едновременно да подчертае специфичните проблеми, свързани с тях, и да предаде на обществеността спомена за този мрачен период“, каза тя. „Защото зад всяка картина, всеки предмет често се крият разбити животи, животи, прекъснати, дори унищожени от насилието на нацисткия режим.“

Посетителите на новата галерия не само ще могат да видят изложените произведения на изкуството, но и ще научат за усилията за установяване на техния произход и връщането им на собствениците им.

Един човек, който знае какво означава да откриеш ограбена семейна реликва, е Антъни Истън, британец, за когото говори подкастът на BBC „Къщата на номер 48“, разказващ историята на десетилетното му търсене на истината за семейната история на баща му. Баща му пристига във Великобритания с родителите си като бежанци от Германия в края на 30-те години на миналия век, след като е принуден да остави след себе си огромно богатство, създадено от прадядо му, милиардер и стоманен магнат.

Истън, чийто баща променил името си от Айснер, когато се присъединил към британската армия през 1943 г., смята, че семейството е дошло във Великобритания само с 1% от нетното си богатство, оставяйки след себе си множество имоти, множество произведения на изкуството и различни други активи.

Чрез обширното си проучване той открива една от картините на семейството, окачена в немски музей. Оттогава музеят се е съгласил да я върне на Ийстън. Той все още не е получил тази творба, но има друга картина, окачена в къщата му, която му е била върната миналата година.

Тази творба, „Натюрморт с паун и чапла“ от австрийския художник Лудвиг Адам Кунц, е закупена от прадядото на Истън и наследена от неговия прадичо, Паул Айснер, чието цялото имущество е разграбено от Гестапо. Впоследствие е продадена на намалена цена на търговеца на произведения на изкуството на Хитлер и е предназначена за музея на Фюрера в Линц, Австрия.

След войната картината е открита от така наречените „Пазачи на паметниците“ и след това е изпратена в Израел, където е съхранявана невидима в Израелския музей в Йерусалим. Накрая е върната в Ийстън през 2024 г., след като е вписана в базата данни за изгубено изкуство, немски сайт, който документира културни ценности, отнети в резултат на нацисткото преследване.

„Това, което изследвам, е един изгубен свят“, каза той пред CNN. „Когато получите обратно нещо като картина, това е като шифър, който води директно към изгубения свят. Това е права линия от миналото към настоящето. И мисля, че това е предимството на изкуството над парите. Искам да кажа, няма да имам нищо против някой да ми върне парите, които ни дължи, на мен и сестра ми, но има нещо много специално в това да имаш такива предмети“, каза Истън.

