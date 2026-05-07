Между симфония и метъл: Xandria идват в София тази есен

След период на тишина и творческа трансформация, Xandria се завръщат с нова енергия и включват София в турнето си през 2026 г. Концертът на групата ще се състои на 8 октомври в Pirotska 5 Event Center, където българската публика ще има възможност да чуе на живо обновената версия на бандата и актуалния им симфоничен метъл свят. Билетите влизат в продажба на 8 май за членовете на Fest Club, а на 11 май и за всички останали в мрежата на Ticket Station.

Xandria е сред утвърдените имена в симфоничния метъл, с кариера, която обхваща повече от две десетилетия. Групата съчетава тежки китарни рифове с оркестрални аранжименти и мелодични вокали, изграждайки звук, който балансира между класическо влияние и модерна метъл естетика, а през годините създават разпознаваем стил и оставят следа с песни като „Ravenheart“, „Valentine“ и „Nightfall“.

Най-новият етап в развитието на бандата идва през 2023 г. с вокалистката Ambre Vourvahis, чийто широк диапазон – от оперни линии до агресивни вокали – разширява значително звуковите възможности на групата. Тази трансформация намира израз в албума The Wonders Still Awaiting, който още с излизането си получи силен международен отзвук и достигна до челни позиции в класации като немския Top 10 и UK Rock & Metal чарта.

През 2024 г. групата продължава тази линия с EP-то Universal Tales, което добавя нови пластове към звученето им, изследва различни теми и музикални посоки – от симфонични химни и оркестрални композиции до келтски влияния и акустични интерпретации и демонстрира способността си да развива и променя стила си, без да губи своята същност.

Живите изпълнения на Xandria са изградени като цялостно аудио-визуално преживяване – с плътни оркестрации, силна динамика и ясно изразена атмосфера, която постепенно се разгръща пред публиката. На сцената музиката им се движи като последователен разказ, в който всяка композиция добавя нов слой към общата картина – подход, който българската публика ще може да усети на живо на 8 октомври в Pirotska 5 Event Center.

Билетите, на цени започващи от 40 евро, са в продажба за членовете на Fest Club от 8 май, а в мрежата на Ticket Station от 11 май. Повече информация може да следите в социалните мрежи на Fest Team, festteam.bg и Facebook събитието тук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com