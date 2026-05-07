Часове преди развръзката! Нови имена за министри на Радев

Кои ще са министрите на Румен Радев? Развръзката се чака днес - в 17 ч. на 7 май, когато президентът Илияна Йотова ще връчи на лидера на "Прогресивна България" мандата за съставяне на правителство. Очаква се Радев веднага да обяви мандата за изпълнен и да съобщи състава на новия Министерски съвет.

Премиер без съмнение ще е именно Радев. По информация на bTV 107-ият кабинет ще е с двама вицепремиери. Първият ще е Гълъб Донев, бивш служебен премиер, социален министър и съветник на президента, който се споменава и за министър на финансите. Другият ще е Иван Демерджиев, за когото се очаква да стане и министър на вътрешните работи. Името му обаче още се споменава и за правосъден министър.

Очакванията са Атанас Пеканов отново да поеме еврофондовете и Плана за възстановяване и устойчивост, но вече като част от редовен кабинет.

Досегашният заместник-външен министър Ради Найденов пък вероятно ще стане титуляр на МВнР.

Имената на трима бивши президентски съветници изглеждат сигурни за министерските кресла. Димитър Стоянов поема отбраната, Явор Гечев ще отново ще оглави земеделието, а Илин Димитров - туризма.

Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно да стане министър и в редовния кабинет.

Очаква се Кирил Темелков, бивш директор на „Булгартрансгаз“, да поеме енергетиката.

През последните часове стана ясно, че за социалното министерство се спрягат две имена. Те са на бившия министър Лазар Лазаров и на действащия и към момента заместник-министър Наталия Ефремова.

