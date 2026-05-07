Един министър се поти в парламента. Най-тежките въпроси

52-ото Народно събрание започва своята работа. Днес ще е първото редовно заседание на новите депутати. Те се захващат със законодателната си програма, след като миналата седмица проведоха тържественото си заседание и положиха клетва. Приоритет номер едно за народните представители е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година.

В седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително с какво разполага държавата по сметките си, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Това е необходимо, за да знаят депутатите какво е състоянието на хазната и да започнат работата си по новия бюджет - приоритет № 1, обявен от Прогресивна България.

В седмината програма на парламента е заложено създаване на временна комисия по бюджет и финанси и парламентарен контрол в петък.

