Радев: Работим активно за самостоятелен кабинет

Работим активно по структура и състав на кабинет, защото това е отговорност, която носим спрямо българските граждани, които ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелно правителство. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и председател на „Прогресивна България“ Румен Радев пред журналисти на влизане в Народното събрание. Той добави, че никога не е бягал от отговорност в отговор на въпрос, дали е готов да бъде министър-председател.

Радев подчерта, че „Прогресивна България“ е готова да се яви веднага на консултации за съставяне на правителство, когато президентът Йотова ги обяви. „Надявам се, правителството да бъде готово като структура и състав и по-рано от 15 май, защото работата е страшно много“, посочи Румен Радев. Той добави и че персоналният състав на правителството е важен и затова се търси най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.

Запитан за неотложните приоритети пред следващото правителство, Радев открои спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост и напомни, че финансите на държавата са в катастрофално състояние. Затова най-големият ангажимент на следващото правителство е да ги стабилизира, което няма да бъде лесно.

В отговор на въпрос за разграждането на олигархичния модел на управление, Радев подчерта, че това ще бъде постоянно усилие, тъй като този модел се е просмукал във всички органи на държавата, на всички нива, както и в правосъдната система. „Това е постоянен процес и имаме ясни мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата от олигархичния модел“, заяви председателят на „Прогресивна България“.

По отношение на повдигнатия в обществото въпрос за свалянето на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, председателят на „Прогресивна България“ посочи, че темата не е неглижирана, но тя няма как да се решава пред камерите и в телевизионните студиа. Той допълни, че трябва да има стриктно спазване на закона и ясно отчитане на фактите.

Слуховете, които се пуснаха за сливане на министерствата на културата и туризма, са абсолютни манипулации и в тях няма нищо вярно, заяви още Радев в отговор на въпрос.

Президентът (2017- 2026г.) подчерта също така, че не очаква опозицията да предостави 100 дни толеранс на следващото редовно правителство и добави, че българските граждани също са нетърпеливи да видят реални промени максимално бързо.ь

