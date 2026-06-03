Край! Хората на Радев отрязаха парите на партиите

Както обеща, "Прогресивна България" намали партийните пари до 3 евро на глас. Това ще бъде субсидията на политическите организации до края на годината, реши Народното събрание, приемайки промени в закона за удължителния бюджет. Досега партиите получаваха на глас по осем лева или 4,09 евро.

Предложението мина със 136 гласа "за" от "Прогресивна България" и ДПС, 11 бяха против ("Възраждане"), а 55 се въздържаха (ГЕРБ, ДБ, ПП).

Решението на "Прогресивна България" удря най-много собствения ѝ джоб. Партията на Румен Радев получи подкрепата на 1 444 920 българи и по настоящия закон им се полагат 5 909 722,8 евро годишно. С орязването на субсидията ще вземат 1,5 млн. по-малко - 4 334 760 евро. Парите са за цялата коалиция "Прогресивна България" и ще бъдат разделени с партиите ПД "Социалдемократи", Социалдемократическата партия и Движение "Нашият народ".

Право на субсидия имат парламентарните формации и партиите, взели над 1% на изборите. Коалиции - само ако са влезли в Народното събрание. Така в новия мандат държавни пари ще получат ПБ, ГЕРБ-СДС, ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане", плюс останалите извън парламента, но взели над 1% от гласовете на вота МЕЧ и "Величие".

Те са получили общо 2 861 232 гласа, за които държавата трябва да им разпредели 11 702 438,88 евро по настоящия закон, а след днешното решение - 8 583 696 евро. 3 118 742,88 евро годишно се спестяват на бюджета.

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