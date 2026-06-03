Радев разби на пух и прах лъжите за пенсии и майчинство

Премиерът Румен Радев разби на пух и прах лъжите за пенсиите и майчинството, които се тиражират в последните два дни. Пенсии няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило, заяви категорично премиерът в началото на днешното правителствено заседание.

През изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за един милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за един милиард, но преди да си тръгне е източила хазната и ракети няма да купуваме, отсече Радев.

За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема, пенсии няма да се намаляват, напротив - ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило", обясни премиерът.

"Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер", каза още той. Политици, които докараха пенсионерите и хиляди работници до социална катастрофа днес, са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност във финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж", добави той.

"От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба. Както обещахме - започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията", подчерта премиерът.

"Преди малко приключи Съветът за сигурност към МС, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на "Лукойл" и предстои днес да вземем решение на МС. Възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони", каза още той.

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