Рокада на върха в "Лукойл". Радев с извънреден ход

Извънреден ход за "Лукойл" предприема кабинетът "Радев". Особеният управител на дружеството Румен Спецов ще бъде сменен днес.

"Преди малко приключи Съветът за сигурност към МС, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на "Лукойл" и предстои днес да вземем решение на МС", съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони", каза още Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com